Dia dos Namorados anima comércio de Varginha; horário especial tem início nesta quarta-feira

Comércio funcionará em horário estendido das 8h às 20h; floristas reservam otimismo para a data e Via Café Garden Shopping aposta em ações especiais.

Redação CSul: Franciele Brígida / Foto: Flickr

Rosas, um prato especial, talvez um perfume! Assim estão os pensamentos de quem espera surpreender no Dia dos Namorados que, acontece no próximo domingo 12. Em Varginha, os clientes poderão ter tempo de sobra para pensar e repensar como surpreender durante a data.

Isso porque, o comércio da área central do município terá horário especial. Nos dias 08, 09 e 10, o comércio terá funcionamento das 8h às 20h. Já no sábado (11), as lojas estarão abertas das 8h às 18h.

Vale ressaltar que, este horário não se aplica ao setor de alimentação.

Rosas em Varginha

Surpreender alguém querido com um lindo buquê de rosas é um dos presentes mais clássicos. Esta é uma forma de declaração de amor, carinho e admiração.

As rosas vermelhas simbolizam o amor profundo. Enquanto as brancas simbolizam o amor puro e inocente. As cor de rosa simbolizam emoções suaves, como alegria e gratidão.

Na cidade, uma duzia de rosas podem ser encontradas a partir de R$100, enquanto oito rosas podem ser adquiridas a partir de R$80. Vale ressaltar que, há variação de preços em caso de entrega à domicílio.

Os lojistas também tem apostado nas cestas recheadas com delícias especiais como, cestas de chocolate, café da manhã e tarde. As cestas podem ser adquiridas também a partir dos R$100.

Conforme Lorraine Silva que, atua no setor de flores a expectativa está boa. “Neste ano estamos muito animados. Estamos tendo procura e boas vendas!”

Data terá ação especial no Via Café

Até domingo (12), a campanha dos namorados Amor & Encontros do Via Café Garden Shopping tem sequência. Para celebrar a data, a ação interativa contará com um espaço romântico e instagramável está montado no mall.

Decorado especialmente para a data, a ideia é que os casais possam desfrutar da área e tirar muitas fotos.

O shopping também manterá o clima de amor com uma decoração temática e romântica que, irá compor a Praça de Alimentação. Haverá também nos dias 11 e 12, apresentações musicais especiais, também, na Praça de Alimentação.

O cantor, Leandro Ferreira e a dupla, Nanda e Júlio, serão os responsáveis pelos shows intimistas.

Restaurantes devem faturar 50% a mais que em 2021

Conforme a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, a expectativa do setor é defaturar 50% a mais do que no último ano.

Segundo o presidente da Federação, Alexandre Sampaio, a data é a mais importante para os restaurantes, perdendo somente para o Dia das Mães.

De acordo com ele, o movimento deste ano deve superar também 2019, em mais de 10%, apesar da inflação alta e das dificuldades da economia.

*Com informações Agência Brasil