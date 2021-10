Dia de Finados: floristas encontram dificuldades para montar estoque e procura por flores tem início em Varginha

Pesquisa do CSul aponta valores das três principais flores para homenagear na data.

Redação CSul / Foto destaque: Arquivo CSul

O Dia de Finados se aproxima, a data que homenageia os entes queridos acontece na próxima terça-feira (2), e é comum que familiares e amigos visitem os cemitérios para deixar flores. Neste ano, devido às fortes geadas que assolaram o estado em julho, floristas de Varginha têm encontrado dificuldades em montar o estoque.

O CSul, em contato com os comerciantes da cidade, foi informado que muitos têm optado por montar o estoque aos poucos, visto que o mercado das flores sofreu alta nos preços em virtude do fenômeno.

“Há cerca de 15 dias, algumas dessas plantas tipicas para a data não estavam disponíveis. Por conta dessa perda e também devido à alta do combustível, os preços estão altos”, disse a proprietária de uma floricultura da cidade, Andreia Massotti.

Flores mais procuradas

Nesta data, as pessoas tendem a optar por flores mais resistentes à ação do clima, pois irão ficar expostas nas lápides e túmulos. O CSul lista as três principais flores para a data e a faixa de preço das mesmas no município.

Crisântemo: por ter um valor acessível e grande variedade de cores, o crisântemo é uma das espécies mais procuradas para as homenagens de Finados. A flor representa simplicidade, perfeição e sinceridade.



Antúrio: esta planta é bastante usada em coroas. Por simbolizar autoridade e confiança, o antúrio é escolhido para reverenciar homens, principalmente amigos, chefes ou colegas de trabalho .



. Calandiva: A planta resiste bem à exposição ao sol e ao vento. Essa flor é encontrada em diversas cores como vermelho, amarelo, rosa, lilás e branco.

Em Varginha, as flores podem ser encontradas em preços variáveis conforme o tamanho do vaso. Segundo pesquisa de preço realizada pelo CSul, os crisântemos podem ser encontrado de R$8 a R$65; enquanto o antúrio varia entre R$20 a R$25 e as calandivas podem ser adquiridas com valores entre R$12 e R$25.

O avanço nas imunizações contra a covid-19 tem movimentado a economia local. Para a proprietária, Maria Aparecida Silva, a expectativa de vendas está boa e a procura pelos arranjos já começou. “Com a pandemia dando uma trégua, muita gente vai visitar os cemitérios neste ano. Já estiveram procurando pelo crisântemo e as outras flores para homenagear na data”.