Dia das Crianças: Zoo tem entrada gratuita amanhã

Haverá Inauguração da Biblioteca do Pão de Queijo, contação de histórias, Cine Zoo, brincadeiras e muito mais.

Redação CSul / Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (12), as crianças vão entrar de graça no Zoológico. De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, a gratuidade vale para quem tem até 16 anos. Vale ressaltar que, idosos acima de 60 anos também não pagam. O Zoológico funciona das 9h às 16h.

Haverá ainda programação especial voltada para os baixinhos. Às 9h30 acontece a inauguração da Biblioteca do Pão de Queijo com contação de histórias, Cine Zoo, brincadeiras e outras atividades.