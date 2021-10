Dia das Crianças tem horário especial no Centro e movimenta setor de brinquedos em Varginha

Segundo pesquisa do CSul, comerciantes vivem expectativa positiva de vendas para os próximos dias.

Redação CSul: Franciele Brígida / Foto destaque: CSul

Devido ao Dia das Crianças, celebrado no próximo dia 12, o comércio de Varginha funcionará em horário estendido. Segundo a Associação Comercial e Industrial de Varginha (ACIV), o horário especial terá início nesta sexta-feira (8), das 08h às 20h.

O sábado (9), também contará com horário estendido, sendo realizado das 8h às 18h. Já na segunda-feira (11), novamente o horário de funcionamento acontecerá das 8h às 20h. Na área central, durante estes dias, personagens estarão presentes nas ruas fazendo distribuição de balas e balões para comemorar a data. Vale ressaltar que, na terça-feira (12), o comércio não abre.

Conforme a ACIV, os horários não se aplicam as atividades do Via Café Garden Shopping ou ao segmento de supermercados, hipermercados e afins.

Via Café Garden Shopping

No Via Café Garden Shopping é realizada campanha especial para a data, com o tema “Desejo de Criança”, que segue até dia 12. Quem passar pelo shopping, pode contribuir com a iniciativa a partir de doações de brinquedos novos e usados na urna que está montada no corredor de acesso à Praça de Alimentação. Os brinquedos arrecadados serão entregues para instituições filantrópicas que cuidam de crianças carentes.

Ainda pensando na data, lojistas do shopping separaram condições especiais para compra. Dentro do segmento voltado para o público infantil, aqueles que prometem se destacar são os setores de vestuário e calçados, além das lojas de brinquedos e eletrônicos. Vale lembrar que até dia 12, haverão brincadeiras, oficinas, sessão de fotos com personagens infantis, encontro com super-heróis e com o Zedi, o mascote do shopping.

Data deve movimentar 7,4 bilhões

O Dia das Crianças acontece novamente em um cenário de pandemia. Porém, a expectativa para 2021 é boa para o comércio. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o volume de vendas do comércio varejista deverá registrar crescimento de 3,4% neste ano, sendo este o melhor desempenho desde 2013.

As vendas durante a data devem movimentar R$ 7,4 bilhões, o crescimento já considera os descontos relativos à inflação, na comparação com 2016. A confederação ainda ressalta o fato de que, o resultado será o melhor registrado pelo varejo nesta data desde o crescimento de 5,1% verificado em 2013.

Comerciantes de Varginha têm boa expectativa de vendas

No comércio de Varginha, os lojistas estão confiantes de que a procura deve crescer nos próximos dias. “Acreditamos que os clientes vão procurar por presentes em cima da hora”, disse Bruna Salles, funcionária de uma loja de brinquedos na cidade.

Segundo Bruna, os brinquedos mais cobiçados entre as crianças são carros, dinossauros, bonecas e massinha. Ainda conforme a funcionária, as bonecas e os jogos infantis de cozinha podem ser encontrados a partir de R$79,90. Já os famosos dinossauros sonoros têm preços a partir de R$139,90.

Brinquedos unissex, tais como, massinha e jogos educativos, também são muito procurados. Estes podem ser encontrados com valores a partir de R$42,90.

O CSul, em contato com outra loja do segmento, foi informado que, até o momento, o movimento está fraco, porém permanece a expectativa. “Pela diversidade de brinquedos na loja, temos expectativa para que na próxima semana haja maior procura”, informou Vélia Rodrigues Machado.

Segundo Rodrigues, a aposta para a garotada fica nos bonecos de ação, carrinhos, dinossauros, skates, patinetes, bonecas e no famoso pop it. Conforme a funcionária, os preços dos carrinhos e pistas saem a partir de R$49,90, os bonecos R$19,90 e os dinossauros a partir de R$49,90.

Enquanto para as meninas, as famosas bonecas Polly e Barbie podem ser encontradas a partir de R$32,90 a R$ 46,90 cada. Os polvos do humor, que sagraram-se como sucesso entre as crianças a cerca de três meses, saem a partir de R$38,90.

De acordo com a funcionária, quem passa pela loja, tem intenção de presentear com brinquedos abaixo de R$100. Os clientes têm procurados por produtos de R$30. Conforme Rodrigues, as opções são amplas nesta faixa de preço, podendo ser encontradas cordas, massinhas, carrinhos da Hot Wheels, mola mania, quebra-cabeças e muito mais.

*Com informações Jornal do Comércio