Decoração natalina deve começar a ser instalada na próxima semana em Varginha

Segundo Barry Charles, secretário de turismo de Varginha, neste ano decoração de Natal deverá ser mais extensa na Área Central.

Redação: Franciele Brígida / Foto destaque: Franciele Brígida

Restando 32 dias até o Natal, luzes e decorações começam a despontar nas lojas e bairros de Varginha. O CSul, em contato com a Secretaria Municipal de Turismo e Comércio foi informado que, as decorações na Área Central deverão começar a ser instaladas a partir do dia 26 de novembro.

Neste ano, a decoração natalina deverá ser mais extensa nas praças. Segundo o secretário de turismo Barry Charles, foram investidos mais de 100 mil reais em decorações, iluminação natalina e réveillon. “Mais do que nunca, existe uma necessidade de celebrar a vida. Estamos passando por uma pandemia. Neste ano, aumentamos o investimento nas decorações natalinas em quase o dobro, desta forma, também valorizamos o comércio local”.

Segundo Barry, neste ano, a casinha do Papai Noel será armada na Praça do ET, visto que, em 2020 devido à pandemia, a atração não foi instalada. Ainda de acordo com o secretario de turismo, a árvore de Natal terá 16 metros e, como de costume, será montado o presépio.

As decorações natalinas deverão ser inauguradas no dia 5 de dezembro e permanecerão até dia 7 de janeiro.

Sobre as festividades de réveillon, Barry destacou que neste ano ainda não deverão ser realizados shows e festas em locais públicos, tendo em vista que não é possível controlar o número de pessoas.

Todavia, será realizada queima de fogos silenciosos em diversos pontos de Varginha.