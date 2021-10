CSul lista programação de missas nas Paróquias de Varginha para feriado de Finados

O Dia de Finados faz parte de um costume católico e consiste em visitar as sepulturas dos entes queridos que já partiram.

Redação CSul / Foto destaque: iStock

O Dia de Finados, também conhecido como Dia dos Mortos ou simplesmente Finados, se trata de um feriado religioso, dedicado às orações e homenagens aos que já se foram. Aliás, a palavra “Finados” significa exatamente isso, algo que findou, acabou ou morreu.

No Brasil, por exemplo, o Dia de Finados faz parte de um costume católico e consiste em visitar as sepulturas dos entes queridos que já morreram e enfeitar seus túmulos com flores. As pessoas também acendem velas por suas almas e rezaram por eles nos cemitérios.

História

Oficialmente, o Dia de Finados foi incluído na liturgia (sequência de ritos da Igreja Católica) no século 13, graças aos esforços do monge beneditino Odilon de Cluny, na França. Segundo os relatos da época, esse monge notou que nem todos os mortos eram lembrados nas orações dos fiéis e, então, começou a pregar em benefício dessas almas.

O segundo dia do mês de novembro foi escolhido pela proximidade com o Dia de Todos os Santos (comemorado na véspera, dia 1º de novembro), quando a Igreja celebra todos aqueles que morreram em estado de graça. Portanto, esse dia ficou consagrado à celebração daqueles que morreram e não costumavam ser recordados nas orações.

Missas em Varginha

Paróquia Divino Espírito Santo

07h, 10h e 19h – Matriz do Divino Espirito Santo

07h, 09h, 11h e 17h – Comunidade São Vicente

07h- Comunidades Santa Rita e Nossa Senhora de Lourdes

Agendamento: santamissanodivino.com.br

Paróquia Nossa Senhora de Fátima

19h – Matriz de Fátima

07h, 10h, 15h e 17h – Igreja Santo Expedito

Agendamento: santamissanofatima.com.br

Paróquia Sant’Ana

07h, 09h e 19h – Matriz de Sant’Ana

Paróquia Frei Galvão

07h e 19h – Matriz Frei Galvão

É necessário apresentar o cartão de vacina

Paróquia Imaculada Conceição

07h e 19h – Matriz Imaculada Conceição

09h – na Comunidade São Judas

Agendamento: santamissanaimaculada.com.br

Paróquia São José

19h – Matriz de São José

Agendamento: santamissanosaojose.com.br

Paróquia do Mártir São Sebastião

07h, 17h, 18h e 19h – Matriz Mártir São Sebastião

08h – Igreja Sagrado Coração de Jesus

19h30 – Comunidade São João Paulo II

Agendamento: santamissanomartir.com.br

Paróquia Cristo Luz dos Povos

08h e 19h – Matriz Cristo Luz dos Povos

06h – Comunidade Santa Terezinha

Paróquia Nossa Senhora do Rosário