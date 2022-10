Confira o funcionamento das repartições públicas durante o feriado

Atendimentos pediátricos da UPA serão realizados no Pronto Atendimento do Hospital Bom Pastor.

A Prefeitura informou nesta quinta-feira (6), o funcionamento das repartições públicas municipais no Feriado de 7 de outubro, aniversário dos 140 anos de Varginha, de acordo com a Lei Municipal nº 501/1968 e de 12 de outubro, próxima quarta-feira – Dia da Padroeira do Brasil (Lei Federal nº 6.802/1980) e Dia das Crianças.

Setores Administrativos

Não funcionam na sexta-feira (7) e na quarta-feira (12).

Rede Municipal de Ensino

Não haverá aulas na segunda, terça e quarta-feira, dias 10 e 11 e no feriado do dia 12 nos Centros Municipais de Educação Infantil – CEMEIs/creches e nas escolas municipais.

A Secretaria Municipal de Educação – SEDUC – informa que está aberto o prazo para renovação das matrículas na rede municipal de ensino. Os responsáveis têm até o próximo dia 21 para ir até à Secretaria dos Cemeis/Creches e das Escolas Municipais para renovarem as matrículas para o ano letivo de 2023.

Fundação Cultural

A Administração da Fundação Cultural na Estação Ferroviária não funciona no feriado municipal do Dia da Cidade e nem no feriado nacional do dia 12.

Museu e Biblioteca

Localizados na Praça Governador Benedito Valadares, 141, não vão abrir nos dias 7 e 12.

O Museu sedia a partir da próxima segunda-feira (10/10), a exposição fotográfica e audiovisual em comemoração aos dois anos do programa Resenha Cultural. O coquetel de abertura será a partir das 18h e será aberto ao público.

Coleta de lixo

Nos dias 07 e 12 a coleta de lixo será em horário reduzido (das 6h às 10h, das 10h às 14h e das 14h às 18h).

Área Azul

Não haverá o estacionamento rotativo na sexta (7) e na quarta (12).

Zoológico

Abrirá normalmente todos os dias, das 9h às 16h.

Parques Municipais

Abertos nos feriado de 7 e 12 de outubro, das 7h às 17h, porém fechados na segunda-feira, como de costume, para manutenção.

UBS e Central de Vacinação

Nos feriados (7 e 12) não haverá vacinação na Central Municipal e nem nas unidades de saúde que estarão fechadas.

UPA e Hospital Bom Pastor

Funcionamento 24h. Neste sábado e domingo, dias 8 e 9 de outubro, os atendimentos pediátricos da UPA serão realizados no Pronto Atendimento do Hospital Bom Pastor, em caráter excepcional.