Ciacci participa de reunião que trata da possibilidade de disponibilização de gás da Gasmig, em Varginha

Foram apresentadas as demandas relacionadas a Gasmig em Varginha e região.

Foto: Prefeitura de Varginha

O prefeito em exercício, Leonardo Ciacci, acompanhado do secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Varginha, Juliano Cornélio e do Coronel Carlos Henrique Guedes, representando o Governador Romeu Zema, participaram em Belo Horizonte na sede da GASMIG, o encontro intermediado pelo Deputado Estadual Gustavo Santana, discutiu a possibilidade de disponibilização de gás para atendimento das indústrias de Varginha, com o suporte da maior empresa de distribuição de gás natural de Minas Gerais.

Na ocasião foram apresentadas as demandas relacionadas a Gasmig em Varginha e região. O parlamentar Gustavo Santana manifestou otimismo após o encontro e se colocou à disposição para atender as solicitações.

Para o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Varginha, o encontro foi uma iniciativa importante para o desenvolvimento econômico local e regional e a continuidade da parceria pode ser um marco significativo para o crescimento das indústrias de Varginha.

A visita foi uma oportunidade de estabelecer essa parceria e estruturar o quanto antes a base estruturante na cidade e reforçar a importância do trabalho conjunto em favor do progresso de Varginha.

“Agradeço a equipe da Gasmig pela receptividade e aos deputados pelo empenho e comprometimento na busca por soluções que atendam as necessidades da população da nossa cidade. É objetivo de nossa administração, sobretudo do prefeito Vérdi e de toda nossa equipe de governo, trabalhar sempre para melhorar a qualidade de vida da população de Varginha em todos os segmentos. E, fomentar nossa economia é fator primordial para a conquista de novos investimentos e consequentemente a geração de emprego e renda para o nosso povo”, destacou Leonardo Ciacci.

Estiveram presentes também o empresário Matheus Paiva, diretor do Porto Seco Sul de Minas e o Chefe de Gabinete do Deputado Federal Marcelo Álvaro Antônio, Frank Almada, o diretor-presidente, da Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig), Gilberto Moura Valle Filho, além de membros da diretoria: Darlan Cozendey (Gerente de Comercialização Industrial), Herbert Resende (Relação institucionais), Pedro Sena (superintende de política mineraria energética e logística), Adil Vitório (gerente projeto centro-oeste) e Rodrigo Solha Pazzini de Freitas (Diretor Técnico e Comercial).