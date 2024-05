Cemig intensifica apoio ao Rio Grande do Sul e envia equipes, geradores e veículos especiais ao estado

Equipamentos cedidos pela companhia podem atender até 2.500 mil residências afetadas pelas enchentes no estado

Foto: Cemig

A Cemig intensificou seu apoio nas ações realizadas para colaborar com a recuperação do Rio Grande do Sul, que está sofrendo o pior evento climático da sua história. A companhia está enviando unidades móveis de geração de energia e veículos especiais para apoiar a Equatorial CEEE, empresa que atende à região metropolitana de Porto Alegre, capital do estado, no restabelecimento de energia. Ao todo, serão cinco modernos geradores e cinco quadriciclos do tipo UTV, além de técnicos e engenheiros que vão reforçar os recursos mobilizados pela distribuidora local. Na semana passada, a companhia já havia disponibilizado um helicóptero para apoio na recuperação do sistema elétrico do estado do Sul, que continua atuando por lá.

Com potência de 500KVA cada, os cinco geradores poderão abastecer cerca de 2.500 residências de médio porte. Já os quadriciclos fora-de-estrada do tipo UTV (sigla em inglês para Utility Vehicle Task), são ideais para utilização em locais onde não é possível transitar com o veículo normal ou 4 x 4, principalmente no período chuvoso, facilitando o serviço das equipes de campo e reduzindo o tempo de atendimento das manutenções emergenciais. Além de levar os colaboradores em áreas de difícil acesso, os UTV também vão contribuir para o transporte de equipamentos e materiais.

Além disso, os técnicos e engenheiros da Cemig que fazem parte da comitiva vão atuar junto às equipes da Equatorial Energia na instrução de como instalar e operar os equipamentos.

O presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi Filho, destaca que “neste momento tão difícil para a população do Rio Grande do Sul, a Cemig está se solidarizando e disponibilizando estes importantes recursos para auxiliar no restabelecimento do fornecimento de energia para a região, tão impactada pela ação da chuva. Vamos apoiar no que for possível para o restabelecimento do sistema elétrico no Rio Grande do Sul “, afirma o executivo.

O Diretor Presidente da CEEE Equatorial Energia, Riberto José Barbanera, fala sobre a mobilização da companhia. “Neste momento em que a população do Rio Grande do Sul atravessa as consequências desta calamidade sem precedentes na história do Estado, a Equatorial Energia se mobiliza de todas as formas para construir parcerias a fim de agilizar o restabelecimento da energia. Nesse sentido, os veículos e equipamentos enviados pela Cemig, que prontamente atendeu ao nosso apelo, são um reforço importante para a mitigação das dificuldades operativas resultantes deste cenário devastador” – destaca.

Helicóptero

No dia 3/5, um helicóptero da Cemig partiu de Minas Gerais para auxiliar a distribuidora RGE. Além do piloto, foi enviado também um técnico de manutenção de aeronaves. O transporte aéreo vai permanecer na região por tempo indeterminado e está realizando vários sobrevoos transportando técnicos locais e equipamentos, conforme a necessidade da distribuidora do Rio Grande do Sul. Já foram realizadas, até o momento, pela aeronave da Cemig, 34 horas de voo e inspecionados cerca de 200 km de rede elétrica no RS.

A Cemig tem, em seu parque de ativos, dois helicópteros, vinte UTVs e quatorze unidades móveis de geração, que são utilizados no dia a dia na operação, manutenção e expansão do sistema de distribuição. Estas tecnologias estão de prontidão para realizar atendimentos na sua área de concessão em Minas Gerais.

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, enviou um comunicado à Cemig destacando o seu auxílio à RGE. “Nesse momento, a ajuda da Cemig, com apoio de aeronave especializada para resgate de pessoas isoladas no estado do Rio Grande do Sul, decorrente das chuvas intensas, será de muita relevância, e mostra a união do setor para o enfrentamento de grave crise climática, sem precedentes em nosso país.

No âmbito da Sala de Crise criada pela Aneel, por meio da PRT 131/2024, daremos ciência a Diretoria da Agência para eventuais autorizações e reconhecimento de custos que sejam necessários no âmbito da regulação setorial”, destaca.

Fonte: Cemig