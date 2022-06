Câmara de Varginha assina convênio com o Senado Federal e implanta sistema gratuito para modernização do Legislativo

Interlegis é o programa do Senado Federal que objetiva fortalecer o Poder Legislativo estimulando a modernização e a integração das Casas.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

Foi assinado, na noite de ontem (08), o Acordo de Cooperação Técnica entre a Câmara Municipal de Varginha e o Senado Federal, que tem por objeto estabelecer e regular a participação do Legislativo de Varginha na implementação de ações de modernização pelo ILB/Interlegis – Programa de Integração de Modernização do Poder Legislativo, para estímulo e promoção das funções constitucionais do Poder Legislativo.

“Agradecemos ao Senado Federal por essa parceria e disponibilidade de promover a modernização dos Legislativos Municipais. A Câmara de Varginha busca, diariamente, encontrar alternativas para melhorar o processo legislativo e, consequentemente, atender melhor à nossa população. Agradeço também aos vereadores que têm se esforçado para encontrar essas alternativas, a exemplo do Cabo Valério, Apoliano e Cristovao e o servidor Robson Almeida pelo empenho nessa conquista”, disse a presidente da Casa, vereadora Zilda Silva.

O Interlegis é o programa do Senado Federal que objetiva fortalecer o Poder Legislativo estimulando a modernização e a integração das Casas Legislativas. Realiza sua missão principalmente por meio de transferência de tecnologia e ações de capacitação.

A adesão ao programa possibilitará a implantação de serviços, gratuitos, que ajudarão a reduzir custos e modernizar nas atividades rotineiras da Casa. Será um marco para a Câmara Municipal, tornando-a atualizada quanto às novidades voltadas ao Poder Legislativo.

O convênio foi assinado pela presidente da Câmara de Varginha, vereadora Zilda Silva e pelo servidor, que será o profissional técnico, responsável por coordenar a implantação do sistema no Legislativo de Varginha, Robson Almeida.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha