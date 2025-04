Bares e restaurantes do Sul de Minas esperam alta de faturamento durante ‘feriadão’ de abril

Empresários da região se preparam para um aumento significativo no movimento, impulsionado pelo turismo religioso, gastronômico e de natureza.

A Páscoa de 2025 pode representar um alívio financeiro para muitos bares e restaurantes que ainda operam sem lucro. De acordo com a pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em março, 71% dos empresários esperam aumentar o faturamento durante o feriado prolongado de abril, em comparação com a Semana Santa do ano passado. Para a maioria (40%), o incremento deve variar entre 5% e 20%.

Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel, destacou que a data traz uma oportunidade importante para os negócios se reequilibrarem. “O setor ainda enfrenta desafios notáveis, com mais de dois terços das empresas operando sem lucro, mas, ainda assim, há sinais positivos. As datas sazonais, como o feriado prolongado de Páscoa, representam oportunidades de fortalecimento para muitas empresas que operam no limite”, afirmou.

Fevereiro foi desafiador, mas cenário aponta para recuperação

A pesquisa também revelou oscilações no desempenho financeiro das empresas. Em fevereiro, 30% dos negócios operaram com lucro, enquanto outros 30% fecharam o mês no prejuízo e 39% registaram equilíbrio. Os números indicam uma piora em relação a janeiro, quando o percentual de empresas lucrativas era maior (36%) e total de negócios operando em prejuízo era menor (25%).

“É natural que o faturamento tenha sofrido queda em relação a janeiro, um mês tradicionalmente positivo para o setor. No entanto, a expectativa é de que os negócios tenham conseguido equilibrar as contas em março, impulsionados pelo Carnaval, e que esse movimento continue nos próximos meses, com datas estratégicas como a Páscoa, o Dia das Mães e o Dia dos Namorados”, analisou Solmucci.

Inflação e endividamento ainda preocupam empresários

Com o aumento nos custos operacionais, muitos empresários seguem enfrentando dificuldades para reajustar os preços dos cardápios. Segundo o levantamento, 32% dos estabelecimentos não conseguiram realizar qualquer reajuste. Outros 59% conseguiram reajustar os valores conforme ou abaixo da inflação e apenas 9% aumentaram acima desse índice.

A pesquisa também apontou o nível de endividamento entre os negócios. Ao todo, 39% dos estabelecimentos possuem pagamentos em atraso. Entre os principais débitos estão os impostos federais (74%), impostos estaduais (52%) e empréstimos bancários (37%).

“Um dos principais desafios dos empresários tem sido equilibrar as contas sem afastar os clientes. Muitos evitam reajustes nos preços para manter o movimento, mas, ao mesmo tempo, precisam arcar com dívidas e outros custos que continuam subindo. Isso pressiona a lucratividade e torna momentos de alta demanda, como os feriados prolongados, essenciais para que os negócios operem acima da média e tentem se recuperar”, concluiu Solmucci.

Sul de Minas

De acordo com o presidente da Abrasel no Sul de Minas, André Yuki, os empresários da região se preparam para um aumento significativo no movimento, impulsionado pelo turismo religioso, gastronômico e de natureza.

“Cidades como São Lourenço, Caxambu, Monte Verde, Gonçalves, Poços de Caldas e Capitólio já registram alta procura por hospedagens, e o setor de alimentação se organiza para atender visitantes em busca de experiências típicas da região — de trutas frescas a cafés especiais, passando, é claro, pelo tradicional pão de queijo mineiro. A combinação de clima ameno, paisagens serranas e uma rica cultura local promete aquecer a economia e fortalecer o turismo regional”, explicou Yuki.

Rolando Brandão, vice-presidente da Abrasel Sul de Minas e presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Pouso Alegre (SINDIPA), lembra que os turistas podem aproveitar o feriadão para visitar igrejas e locais históricos e conhecer mais da gastronomia da região.

“O Circuito das Malhas, por exemplo, possui igrejas belíssimas, como a Basílica de Nossa Senhora do Carmo em Borda da Mata e a matriz de São Geraldo Magela, em Inconfidentes. Em Pouso Alegre, o teatro da Paixão de Cristo emociona os fiéis com uma caminhada de fé pela cidade. Depois das orações, os visitantes poderão conhecer nossos ricos restaurantes e o melhor da gastronomia mineira”, explicou.

Ainda segundo Rolando, no Sul de Minas há uma tradição muito rica na Semana Santa, com encenações teatrais emocionantes da Paixão de Cristo, procissões e celebrações que atraem moradores e visitantes de várias partes do Brasil.

“Mas além do aspecto religioso, é também um momento em que os turistas têm a oportunidade de conhecer melhor nossas cidades, com seus pontos turísticos encantadores, como igrejas históricas, paisagens naturais e o charme das cidades do interior. E claro, a gastronomia é um dos nossos maiores orgulhos. Os bares e restaurantes da região se preparam com muito carinho para receber os visitantes, oferecendo desde pratos típicos da Semana Santa até as delícias mineiras que são sucesso o ano inteiro. É um convite para viver a fé, a cultura e o sabor do Sul de Minas”, finalizou.

Em Poços de Caldas, a conselheira da Abrasel, Gina Carneiro, destacou que como em todos os feriados prolongados, os empresários da cidade esperam um aumento significativo de faturamento, por ser um feriado que inclui quatro dias.

“A Semana Santa é uma das nossas melhores datas todos os anos. Nesse ano, especialmente, que emendou com o feriado de Tiradentes, esperamos ter um número ainda maior de visitas por turistas em nossa cidade. A expectativa é de um aumento de 15% em relação à Semana Santa do ano passado”, enfatizou.

Ainda segundo Gina, “estamos em uma cidade turística, onde, por conta da recente privatização dos pontos turísticos, temos tido um aumento progressivo do turismo. Esse fator tem sido muito positivo para os estabelecimentos que trabalham direta ou indiretamente com o turismo. Bares e restaurantes terão uma boa oportunidade de equilibrar as contas pois, em sua maioria, sofreram uma queda de faturamento em fevereiro em relação a janeiro deste ano”, concluiu.

