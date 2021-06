Após quinta alta consecutiva, gás de cozinha varia entre R$83 e R$95 em Varginha

Nas capitais brasileiras, média varia entre R$85 e R$116.

Desde a última segunda-feira (14), o gás de cozinha está mais caro nas distribuidoras. O novo valor é de R$ 3,40 por kg nas distribuidoras, ou seja 5,9% acima do valor anterior.

Antes do mais novo reajuste, o valor do gás já era alvo de reclamações da população, por pesar cada vez mais no bolso. A nova atualização do botijão não é a primeira do ano. Em janeiro, a Petrobras elevou o valor em 6%, já em fevereiro a alta foi de 5,1%. Um novo reajuste médio em março teve alta de 5,1%, ou seja R$ 0,15 por quilo, e em abril aumento de 5%.

Entre as capitais brasileiras, a média de preço do botijão está variando entre R$ 85,00 e R$ 116,00. Segundo pesquisa realizada pelo CSul nesta sexta-feira (24), em cinco distribuidoras de Varginha, o preço do botijão de 13 quilos mais barato foi encontrado a R$ 83,00 e o mais caro a R$ 95,00. Ou seja, o item na cidade pode ser encontrado a R$12,00 de diferença.

O valor também está pesando em outras cidades da região. Em Poços de Caldas, o preço do botijão pode ser encontrado a R$100. Já em Pouso Alegre, o valor varia entre R$90 e R$97.

Segundo a Petrobras, o reajuste para as distribuidoras segue o equilíbrio com o mercado internacional e acompanha as variações do valor dos produtos e da taxa de câmbio, para cima e para baixo. No entanto, busca evitar o repasse imediato para os preços internos da volatilidade externa causada por eventos conjunturais.

“O alinhamento dos preços ao mercado internacional é fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras”, frisou a companhia.

*Com informações G1, CNN e Recontaai