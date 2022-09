Aniversário de Varginha deverá ser marcado por apresentações de bandas consagradas

César Menotti & Fabiano serão atração além de bandas locais e muito mais.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Restando pouco mais de 10 dias para o 140° aniversário de Varginha, os munícipes poderão contar com quatro dias de atrações especiais no Parque de Exposições, Concha Acústica e Theatro Capitólio.

Conforme a Prefeitura de Varginha, haverá apresentação da dupla Cesar Menotti e Fabiano além de atrações de bandas locais. A programação inclui também eventos festivos para as crianças e a reabertura do Theatro Capitólio que comemora 95 anos.

Na quinta-feira (6), os portões do Parque de Exposições deverão abrir às 20h, às 20h30 haverá apresentação de bandas locais, enquanto às 23h30 haverá show com a dupla César Menotti & Fabiano. A administração municipal estará coletando 1kg de alimento não perecível.

Na sexta-feira (7), as atrações ocorrerão na Concha Acústica às 8h, com desfile cívico, além do Projeto “Varginha Mais Saudável”, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL, com Atividades Físicas e recreação com encerramento previsto às 12h.

Ainda na sexta-feira, haverá show infantil “Patrulha Canina”, no Parque de Exposições às 15h. Às 17h Banda Lex Luthor, na entrada será recolhido 1kg de alimentos não perecíveis

Já no sábado (8), haverá show gospel “Louvores ao Mestre”, na Concha Acústica.

Por fim no domingo (9), acontecerá a reinauguração do Theatro Capitólio além da comemoração dos 95 anos do imóvel. Haverá apresentação dos músicos violonista Rommel Fernandes, violoncelista Roberto Ring e pianista Pablo Rossi.

Vale ressaltar que, a troca pelos ingressos ocorrerá em pontos estratégicos que serão anunciados em breve. Os alimentos serão destinados a entidades assistenciais cadastradas na Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social.