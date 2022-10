A Princesa do Sul completa 140 anos

Destaque na geração de empregos, com boa infraestrutura e excelente qualidade de vida, Varginha soma conquistas em seu aniversário.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Lar de mais de 137.600 habitantes, Varginha completa nesta sexta-feira (7), 140 anos. O município é reconhecido pela diversidade do comércio e seu importante papel no agronegócio, além de ser a terra onde um dos principais casos ufológicos foi registrado em 1996.

O município segue sendo destaque em desenvolvimento. Mensalmente os dados apontam que a cidade segue no verde quando o assunto é geração de postos de trabalho, conforme os dados emitidos pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), no mês de agosto o município somou 2.295 admissões e apenas 2.018 desligamentos, um saldo positivo de 277 vagas.

Além de ser destaque em empregabilidade, por sua localização privilegiada é ima para atração de empresas. O grupo global Marelli responsável por fornecer para o setor automotivo, tem sua quarta sede em operação nacional na cidade, mediante aportes de R$ 300 milhões.

A companhia estará ocupando aproximadamente 25% de um galpão de 83 mil metros quadrados que está sendo construído no condomínio Citlog, em parceria com a Hedge Investments e o Porto Seco Sul de Minas.

Vale ressaltar ainda que, o Grupo Boticário está transferindo toda a sua unidade de distribuição para Varginha, a Princesa do Sul está há pouco mais de 300 km da capital mineira e São Paulo o que é ideal para grandes empresas em termos logísticos.

Boa infraestrutura

Diariamente equipes da Prefeitura de Varginha trabalham em melhorias em diversos pontos da cidade, são realizados serviços de capina, poda, manutenção asfáltica e até mesmo modernizações na iluminação pública. Quem dirige pelas ruas e avenidas da cidade, não encontra buracos ou asfalto gasto, a iluminação também passou por melhorias e conta com lâmpadas de LED, para melhor contribuir com a segurança e economia.

De acordo com a administração municipal, foram substituídas 18 mil lâmpadas no município, foram investidos R$14,5 milhões. Com a alteração, Varginha deverá ter uma economia de R$240 mil por mês.

Foram substituídas 6.700 luminárias em todas as escolas da rede municipal e nas 34 creches da cidade. Houve também a mudança das lâmpadas nas convencionais catenárias da área central, ao todo 70 modernizações.

Outro ponto beneficiado com a alteração foi o Terminal Rodoviário, as LED’s trazem mais luminosidade no setor de embarque, proporcionando maior conforto e segurança à população usuária do local, complementando melhorias anteriores.

Nova iluminação no Terminal Rodoviário. (Foto: Prefeitura de Varginha)

Cine Rio Branco e muito mais

Cine Rio Branco, Theatro Capitólio e Terminal Rodoviário… todos eles passaram por um marco neste ano.

Prédio do Cine Rio Branco

Após 23 anos abandonado, o prédio do antigo Cine Rio Branco poderá reabrir as portas. O imóvel deverá ser desapropriado pela Prefeitura de Varginha e tornar-se um “Centro Educacional de Eventos”. Deverão ser ministrados no imóvel, cursos de qualificação, um centro tecnológico, além de aulas complementares.

O local está fechado desde 1998, contudo a história do Edifício Rio Branco teve início na década de 50, onde por ao menos 40 anos, funcionou o Cine Rio Branco, que já teve a maior tela da América Latina.

Local esteve abandona por 23 anos. (Foto: Guilherme Campos/CSul)

40 anos do Terminal Rodoviário

Em 2022, inaugurado sob o nome oficial de “Terminal Rodoviário Nova Varginha”, no ano de 1982, completou 40 anos desde a substituição da antiga Rodoviária na Praça Getúlio Vargas.

A obra foi considerada uma das maiores do interior do Estado, orçada em aproximadamente Cr$220 milhões. Intitulada como “Uma Realidade Feita em Aço e Concreto”, pela edição 3.805 do Jornal Correio do Sul, em 27 de agosto de 1982, a inauguração contou com a presença do então Presidente da República, João Figueiredo e do Governador de Minas Gerais, Francelino Pereira.

Manchete do CSul em 1982. (Arquivo CSul)



Theatro Capitólio é entregue à população

Prestes a completar 95 anos, o Theatro Capitólio de Varginha será novamente aberto aos apreciadores da arte e da cultura no próximo dia 09 de outubro, às 19h. Um processo de reforma e revitalização feito pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, garantiu que o espaço mantivesse as características originais de quando foi inaugurado, em 12 de outubro de 1927.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

Para celebrar a data, a Fundação Cultural, em parceria com a EPTV Sul de Minas, trará a apresentação dos músicos Rommel Fernandes (violino), Roberto Ring (violoncelo) e Pablo Rossi (piano) no projeto “Concertos EPTV” para executar composições de Joseph Haydn, Frédéric Chopin e Felix Mendelssohn. A entrada será gratuita, mediante apresentação de convites que serão distribuídos no Theatro Capitólio nos dias 05 e 06 de outubro, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Além do concerto, o público poderá visitar no foyer Aurélia Rubião a exposição fotográfica “Mãos à obra”, em homenagem aos trabalhadores que atuaram na revitalização do Theatro Capitólio em 2021 e 2022.

A programação de reabertura do teatro prossegue na terça-feira (11/10), às 18h30, com o lançamento do livro “Theatro Capitólio de Varginha (MG): do objeto ao símbolo”, de autoria do historiador José Roberto Sales. A publicação, de 570 páginas, rememora a cultura varginhense e destaca a história do Theatro Municipal Capitólio desde a fundação em 1927 até os dias atuais.

Em seguida, às 20h, a pianista Elvira Gomes e o flautista Alexandre Braga apresentarão o recital “Uma viagem musical”, que contará com a participação especial da violinista Martha Pacífico e do trompetista Henrique Pacífico. No programa, composições de Gabriel Fauré, Carl Maria von Weber, Carlos Gardel, Dinho Batistão, dentre outros. A entrada será gratuita, mediante apresentação de convites que serão distribuídos no Theatro Capitólio nos dias 10 e 11 de outubro, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Alexandre Braga e Elvira Gomes apresentarão o recital “Uma viagem musical” na terça-feira (11/10), às 20h

Para o diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, “a obra de revitalização garantiu que a conservação do Theatro Capitólio, um dos mais importantes teatros de Minas Gerais e do Brasil, que a partir de agora volta a receber espetáculos das mais diversas áreas culturais e exposições no foyer Aurélia Rubião”.

O prefeito Vérdi Lúcio Melo destaca que esse era um momento muito esperado e que a obra será entregue junto com as comemorações do aniversário de Varginha. “Essa obra marca as comemorações dos 140 anos de emancipação político-administrativa da nossa querida cidade e os 95 anos do Theatro Capitólio. É um orgulho para todos nós podermos ter uma estrutura como essa que foi totalmente reformada para receber os artistas e o público para disseminar a arte e a cultura”, destaca o prefeito Vérdi.

O investimento é proveniente de recursos do ICMS Patrimônio Cultural depositado no Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio, que é destinado exclusivamente para a preservação dos bens patrimoniais de Varginha. A empresa responsável foi a Tri-Service Engenhart’s e Terceirização Ltda.

Turismo em Varginha

Entre as muitas opções para curtir só, em família ou apaixonado, Varginha surge no cenário com cultura, negócios, uma vasta opção de bares/restaurantes e o principal shopping da região. Segundo o secretário de turismo, Barry Charles, Varginha atrai visitantes de todo o mundo, segundo ele “as pessoas vem querendo conhecer mais sobre nossa história”.

Varginha conta com diversos atrativos como o turismo de negócios, a exportação de café e o caso do ET, considerado um dos mais importantes do mundo. “A nossa região é muita rica. Constantemente recebemos visitas de ufólogos”, afirmou.

O secretário de turismo reforçou também que, a procura por estes locais e temas é uma certeza para o setor no município. “Em relação ao ET, estamos com o memorial na reta final para ser inaugurado juntamente com o planetário. Estamos também estudando uma rota para que os visitantes possam ter outros atrativos, como uma permuta com o proprietário do terreno onde o ET supostamente foi avistado”.

Via Café Garden Shopping

Desde sua inauguração em 2016, o shopping é um sucesso em Varginha e região. Diariamente quem passa pela R. Humberto Pizo, 999, no Jardim Petrópolis pode acompanhar a movimentação no Via Café Garden Shopping. No estacionamento, boa parte dos veículos são oriundos de municípios da região e até mesmo de estados vizinhos.

O mall é uma das principais atrações de Varginha, com importantes lojas nacionais e internacionais, bares, restaurantes e quiosques, além de cinema e academia, o Via Café é destaque no turismo da cidade.

Conforme a assessoria do shopping, 40% do público mensal é vindo de cidades da região.

Shopping é sucesso de público, (Foto: Divulgação)

Bom lugar para morar

Com grandes empreendimentos e boa geração de empregos, Varginha é uma das melhores cidades de Minas Gerais, conforme o Ranking de Competitividade dos Municípios. A cidade protagoniza entre as seis melhores do Estado. A avaliação considera os pilares: segurança, saneamento, qualidade da educação e acesso à saúde.

Muita festa!

Os munícipes poderão contar com quatro dias de atrações especiais no Parque de Exposições, Concha Acústica e Theatro Capitólio. César Menotti & Fabiano e bandas locais integram lista de atrações.

Nesta quinta-feira (6), os portões do Parque de Exposições deverão abrir às 20h, às 20h30 haverá apresentação de bandas locais, enquanto às 23h30 haverá show com a dupla César Menotti & Fabiano. A administração municipal estará coletando 1kg de alimento não perecível.

Na sexta-feira (7), as atrações ocorrerão na Concha Acústica às 8h, com desfile cívico, além do Projeto “Varginha Mais Saudável”, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL, com Atividades Físicas e recreação com encerramento previsto às 12h.

Ainda na sexta-feira, haverá show infantil “Patrulha Canina”, no Parque de Exposições às 15h. Às 17h Banda Lex Luthor, na entrada será recolhido 1kg de alimentos não perecíveis

Já no sábado (8), haverá show gospel “Louvores ao Mestre”, na Concha Acústica.

Por fim no domingo (9), acontecerá a reinauguração do Theatro Capitólio além da comemoração dos 95 anos do imóvel. Haverá apresentação dos músicos violonista Rommel Fernandes, violoncelista Roberto Ring e pianista Pablo Rossi.