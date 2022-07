4ª Feira de Móveis Rústico acontece até domingo, em Passos

Evento volta a acontecer presencialmente, após dois anos.

Redação CSul/ Foto: Prefeitura de Passos

Teve início no município de Passos a 4ª Feira de Móveis Rústico. A expectativa é de que 50 mil pessoas passem pelo evento até domingo (3). Neste ano, a feira acontece de forma presencial.

O evento acontece no Parque de Exposições, proporcionando uma oportunidade para o público conferir as novidades lançadas pelo mercado da cidade, e contando com uma praça de alimentação.

O setor de móveis emprega quatro mil pessoas indiretamente e diretamente na cidade. As madeiras utilizadas são fabricadas a partir de madeiras de demolição que não serão aproveitadas.