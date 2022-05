17.932 pessoas já declararam o Imposto de Renda, em Varginha

Prazo se encerra em 31 de maio, a expectativa é de que 397 mil declarações sejam enviadas na região.

Redação CSul / Foto: Divulgação/ Receita Federal

A Receita Federal divulgou o número de declarações do Imposto de Renda 2022, até o momento são 275.986, referentes ao ano-base 2021 no Sul de Minas. O quantitativo, representa 70% da expectativa.

Em todo o país, até às 11 horas da última segunda-feira (23/5) foram entregues mais de 25 milhões de declarações.

Em Minas Gerais foram entregues 2.348.105 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2022, ano-base 2021 o que corresponde a 9,36% do total Brasil.

Saiba como ficou a entrega nas principais cidades do Sul de Minas:

Alfenas 8.179

Machado 3.185

Campo Belo 4.177

Guaxupé 5.940

Itajubá 12.651

Lavras 12.784

Passos 12.152

Andradas 4.067

Poços de Caldas 24.545

Extrema 5.967

Pouso Alegre 22.627

Santa Rita do Sapucaí 4.668

São Lourenço 5.421

São Sebastião do Paraíso 8.511

Boa Esperança 3.364

Três Corações 7.685

Três Pontas 5.278

Varginha 17.932

Entrega em atraso

A Receita alerta que os contribuintes que perderem o prazo estão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.

Campanha Destinação

Contribuintes que fazem a declaração no modelo completo podem destinar até 3% de seu Imposto devido para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e mais 3% para o Fundo do Idoso.

A destinação não configura gasto para o contribuinte, que se tiver imposto a pagar, terá o valor abatido e caso tenha imposto a restituir receberá o valor somado à restituição.

Saiba mais em: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/educacao-fiscal/educacao-fiscal/projeto-destinacao

A Receita Federal destaca que o Imposto de Renda tem importância social e interfere diretamente no bem-estar da população brasileira. É por meio dele que a União investe, por exemplo, em segurança pública, educação, saúde, infraestrutura, cultura e moradia. Você faz parte desta Receita.

*Com informações Receita Federal