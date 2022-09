Vítima tem caminhão furtado em frente a residência, em Conceição dos Ouros

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o veículo foi furtado.

Redação CSul / Foto: CSul

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que um suspeito furta um caminhão com placas de Pouso Alegre, o veículo estava estacionado na Avenida Coronel Domingos Rosa, em Conceição dos Ouros.

O caminhão estava estacionado em frente ao imóvel da vítima há cinco dias, contudo a vítima só percebeu a ausência do automóvel no dia 7 de setembro. De acordo com as imagens, o furto teria acontecido no dia 6.

A vítima relatou que percebeu um veículo estacionado atrás do caminhão, segundo ele o automóvel ficou lá por mais de meia hora. Ainda de acordo com a vítima, em dado momento o carro teria piscado o farol, a vítima acredita que tenha sido um sinal para o furto.

De acordo com a vítima, o caminhão estava com cerca de 30 litros de diesel. Um conhecido da vítima relatou ter visto um homem mexendo no automóvel no dia do crime, porém ele não desconfiou que se trataria de um furto.

A Polícia Militar não localizou possíveis suspeitos e ninguém foi preso. Municípios próximos foram informados do ocorrido, contudo ainda não foram obtidas novas informações sobre a situação.

Denúncias anônimas podem ser realizadas nos números 190 ou 181.