Versão BR: Agência especializada em comunicação governamental, completa 21 anos

Agência mais premiada do Brasil na categoria “Órgãos públicos” dos festivais de publicidade celebra maioridade em campanha institucional e marca com sotaque brasileiro.

Experiência é a palavra-chave que define o novo momento da Versão BR Comunicação e Marketing, sediada em Ribeirão Preto (SP) e entre as 100 principais agências de compra de mídia no Brasil (Fonte: Cenp-Meios). Neste mês em que celebra 21 anos de atuação, a agência especializada em publicidade governamental e fundada pelos sócios Gustavo de Castro e Sueli Neves de Castro, adota uma nova marca e um novo endereço em Ribeirão Preto (SP) para comportar as suas conquistas e expansão. As mais recentes conquistas são a conta da Prefeitura de São Joaquim da Barra (SP), no início do ano, e da Prefeitura de Sertãozinho (SP) neste mês.

A agência ocupa o 9º andar do mais novo edifício empresarial de Ribeirão Preto, o Le Monde Avenue. Com 275 m2, a laje corporativa vai abrigar os 40 profissionais que integram o time da Versão BR. A equipe está reunida num ambiente amplo e integrado, proporcionando um modelo de trabalho presencial com a troca constante de experiências e ideias. Para estar preparada para o modelo híbrido, a Versão BR também investiu em 40 notebooks, tecnologia na transmissão de dados, segurança cibernética e sistema remoto de gerenciamento de atividades da agência.

Para celebrar o aniversário e reunir todas as novidades em uma única mensagem, a Versão BR estreia hoje campanha institucional com o slogan “Nova marca, nova casa. E a experiência de 21 anos. Todas as versões numa só agência”. Publicitário com mais de 33 anos de atuação, vice-presidente da APP Ribeirão e consultor político membro da Associação Brasileira de Consultores Políticos (ABCOP), Gustavo de Castro, diretor de novos negócios da Versão BR, ressalta que a campanha expressa a maturidade e evolução da agência. “Estamos no melhor momento da empresa, alcançando a maioridade em um marco, que é 21 anos, e a expertise para atender novos desafios nos setores governamental e privado. No novo espaço, as equipes estarão mais integradas para compartilhar informações e criar. É com solidez e experiência que estamos nos preparando para as transformações do mercado de comunicação”.

O conceito da nova marca busca representar a cultura brasileira e se inspira nas cores da ave brasileira araracanga, considerada uma das mais lindas do mundo. De acordo com a coordenadora de criação da Versão BR, Juliana Giatti, o monograma com as letras VBR transmite a personalidade da agência na cartela de cores vivas da araracanga e com a alegria e a riqueza do povo brasileiro nas formas geométricas dispostas na bandeira. “O formato quadrado utilizado tem por objetivo mostrar nossa força, profissionalismo e eficiência. A marca traz uma tipografia e aplicações irregulares, marcando um tom alegre e moderno, mas ainda assim, mantendo letras arredondadas que fazem alusão a movimento, resistência e unidade”.

A campanha com a nova marca é lançada juntamente com o novo site da Versão BR e serão amplamente divulgados em portais de notícias, redes sociais e mídia OOH, além de uma ação de endomarketing com a criação de um kit composto por camisetas, squeeze, headphone, caneta, lápis, cadernos de anotação e case para os notebooks – todos com a nova marca – que serão distribuídos para a equipe da empresa. A agência também criou um canal em um streaming de áudio com uma lista de músicas brasileiras e internacionais selecionadas pelas coordenadoras de equipes, adicionando uma experiência sonora para as ações da campanha. “Entendemos que com a mudança da sede, era uma oportunidade para repaginar a marca e transmitir nossa evolução sem perder a essência da Versão BR”, completa Juliana.

Trajetória

Formada por um time de profissionais multidisciplinares, há pouco mais de 17 anos a Versão BR Comunicação e Marketing começou a direcionar o modelo de negócio para atender contas de órgãos públicos e se especializou em comunicação pública e governamental. Gustavo ressalta que a empresa formou e desenvolveu uma equipe diversa para atuar no setor, com todos os cargos de liderança ocupados por mulheres. “Contamos com um time de especialistas de diferentes áreas de atuação e conhecimento sobre as mais diversas plataformas. Trabalhamos com muita técnica, análise e criatividade na comunicação pública”.

Versão BR: equipe multidisciplinar e com todos os cargos de liderança ocupados por mulheres – Crédito: Divulgação

O diretor destaca que a agência desenvolveu um sistema próprio de transparência dos contratos com órgãos públicos denominado Publicidade Transparente, que já foi diversas vezes verificado pelo TCE SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) e no qual a agência reúne e insere mensalmente todas as informações de prestação de contas que a Lei 12.232/10 exige. “Todo o processo de atuação da Versão BR é sedimentado com embasamento e transparência. O sistema Publicidade Transparente que desenvolvemos é exclusivo e registrado, sendo referência para os órgãos públicos”.

Em seus 21 anos de história, a Versão BR já atendeu órgãos públicos nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Brasília e também empresas privadas. Dentre as contas atuais estão a ALESP (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), a Câmara Municipal de Varginha (MG) e as prefeituras de Ribeirão Preto (SP), Araras (SP), Franca (SP), Sertãozinho (SP), São Joaquim da Barra (SP) e Varginha (MG). Com sede em Ribeirão Preto (SP) e estrutura de atendimento na capital de São Paulo, a Versão BR Comunicação e Marketing ocupa o posto de agência mais premiada no Brasil na categoria “Órgãos Públicos” dos festivais de criatividade em publicidade e propaganda. “Nossos planos nos próximos anos é reforçar a autoridade no segmento de publicidade governamental e expandir a marca em cidades da região sudeste do país”, adianta Gustavo de Castro.

“Todas as versões numa só agência” é o slogan da campanha institucional da Versão BR.

