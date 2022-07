Veículo invade e danifica praça Getúlio Vargas, em Poços de Caldas

Veículo foi abandonado após a batida.

Na madrugada deste domingo, um veículo invadiu a praça Getúlio Vargas no centro de Poços de Caldas.

A Guarda Civil Municipal foi acionada, quando chegaram ao local, encontraram o carro abandonado e o local bastante danificado.

Dois postes de iluminação foram totalmente arrancados do local com o impacto da batida, uma parte do relógio floral foi quebrada, além das escadas e lâmpadas que foram danificadas.

A secretaria de Serviços Públicos fez o levantamento dos estragos no local e agora fará os reparos.

Uma equipe do Departamento Municipal de Eletricidade também foi acionada para o restabelecimento da energia.

Agora o caso vai ser investigado pela polícia.

Fonte e foto: Prefeitura de Poços de Caldas