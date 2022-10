Telhado rui após incêndio, em Campos Gerais

Corpo de Bombeiros realizou trabalho de rescaldo.

Redação CSul / Foto: Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado nesta segunda-feira (10), para combater um incêndio em uma residência, em Campos Gerais.

Os militares se deslocaram até o local da ocorrência e iniciaram imediatamente o combate às chamas utilizando água não potável do caminhão de incêndio, após quase uma hora de combate, as chamas foram extintas.

Em seguida foi feito trabalho de rescaldo, que visa eliminar risco de nova ignição.

A residência, devido ao incêndio, ficou muito danificada e como não possui laje, o madeiramento do telhado ruiu, e os outros cômodos ficaram com risco em potencial de queda.

Foi feito contato com o coordenador da defesa civil do município de Campos Gerais que, fez vistoria no local e optou por interditar o imóvel devido a risco de desabamento.

Os moradores foram realocas devido a interdição. A Polícia Militar esteve presente e está apurando o caso.