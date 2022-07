Carro cai em buraco e fica preso na Vila Pinto em Varginha

Foram necessárias aproximadamente 10 pessoas para empurrar o automóvel.

Redação CSul

Na noite do último sábado (23), um carro ficou preso em um buraco na rua Venezuela, na Vila Pinto, em Varginha. Para retirar o veículo do buraco, foram necessárias aproximadamente 10 pessoas para empurrar o automóvel.

Segundo a motorista do carro, ela foi estacionar e não teria visto o buraco, e ao passar por cima, o veículo ficou preso. Um guincho foi chamado para fazer a retirada do automóvel, mas um grupo de amigos se mobilizou para ajudar a mulher e conseguiram empurrar o carro para fora do buraco.

Uma sinalização improvisada foi colocada por um comerciante para evitar possíveis novos acidentes. De acordo com trabalhadores locais, a rua foi asfaltada recentemente, e já houve uma tentativa de tampar o buraco, porém a grade é funda.

*Com informações Blog do Madeira