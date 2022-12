Suspeito é preso em flagrante por homicídio ocorrido em Lavras

Foram encontrados mais de 3 quilos de cocaína, cerca de 1 quilo de crack e 190 gramas de maconha.

Foto: CSul.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em parceria com a Polícia Militar, prendeu em flagrante um homem suspeito de envolvimento em homicídio, ocorrido no dia 7 de dezembro deste ano, no bairro Vale do Sol, em Lavras, no Sul do estado.

Na ocasião, um veículo chegou ao local dos fatos e uma pessoa, de dentro do carro, chamou pela vítima, de 32 anos, a fim de distraí-la. Nesse momento, um homem veio correndo e atirou contra o rosto da vítima.

Por meio de levantamentos, a polícia identificou o proprietário do veículo utilizado no homicídio. Na casa dele, foram encontrados mais de 3 quilos de cocaína, cerca de 1 quilo de crack e 190 gramas de maconha, motivo pelo qual foi preso por tráfico de drogas. O homem relatou aos policiais ter emprestado o carro, sem saber que ele seria usado no crime.

O suspeito de atirar na vítima também foi detido, sendo encaminhado para a delegacia. Durante declarações, o investigado negou o envolvimento no homicídio, mas contou que o homem de 32 anos havia atentado contra sua vida há três semanas.

Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, onde estão à disposição da Justiça.

Fonte: PCMG.