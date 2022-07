Suspeito de matar irmão e cunhada em município paulista é encontrado em Monte Verde

Crime aconteceu no dia 7 e teria ocorrido em uma residência no bairro Henedina Cortez.

Redação CSul

Nesta terça-feira (12), foi preso em Monte Verde o suspeito de matar o irmão e a cunhada a tiros, em Bragança Paulista (SP). O suspeito já havia prisão preventiva decretada, contudo estava foragido.

O crime aconteceu no último dia 7. Conforme a Polícia Civil, o suspeito foi localizado em um hotel, de acordo com as investigações ele ainda estaria mantendo contato com familiares.

A ocorrência aconteceu na residência da família no município paulista, no bairro Henedina Cortez. Conforme b.o, o suspeito era irmão da vítima de 37 anos, eles teriam desentendimentos frequentes, alegando falta de privacidade.

De acordo com a mãe da vítima e do suspeito, o homem teria chegado na residência e teria disparado no irmão e cunhada de 25 anos, as vítima faleceram ainda no imóvel.

O suspeito fugiu após os disparos.

*Com informações G1 Sul de Minas