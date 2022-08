Crime aconteceu em 13 de julho.

Redação CSul

Na manhã desta quarta-feira (3), a Polícia Civil de Poços de Caldas prendeu um suspeito de ter assassinado um árbitro de futebol.

No dia 13 de julho, a vítima foi encontrada em sua casa com ferimentos no pescoço e na cabeça. Os documentos do homem foram localizados em um córregos nas proximidades do imóvel da vítima fatal.

O suspeito foi preso na Zona Sul de Poços de Caldas. A Polícia Civil acredita na possibilidade de outros envolvidos.