Suspeito de furtar loja de açaí em Poços de Caldas é preso

Parte dos objetos que haviam sido furtados foram recuperados, além de 146 porções de crack.

Redação CSul

Foi preso o suspeito de furtar aproximadamente R$50 mil de uma loja de açaí, em Poços de Caldas. A Polícia Civil informou que, o suspeito seria conhecido no meio policial.

Durante cumprimento de mandados de busca e apreensão o homem foi preso no município. Segundo investigações o suspeito teria praticado ao menos seis furtos em imóveis e um ponto comercial nos últimos meses.

A companheira do homem, de 25 anos, prestou depoimentos. De acordo com a Polícia Civil, a mulher seria funcionária do local. Ainda segundo a PC, a possível participação dela será investigada.

O suspeito foi encaminhado ao plantão policial.