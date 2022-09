Suspeito de esfaquear ex-mulher é preso, em Ouro Fino

Homem foi encontrado em na zona rural do município.

Redação CSul / Foto: CSul

Nesta quinta-feira (8), foi preso o suspeito de esfaquear a ex-companheira, em Ouro Fino. O caso aconteceu no dia 22 de julho, a vítima saia de um bar com o companheiro, que é irmão do suspeito.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi localizado na zona rural do município. Ao perceber a presença dos militares, o homem teria tentado fugir.

De acordo com a PM, os militares chegaram a disparar contra o suspeito. Ele foi socorrido e encaminhado a Santa Casa.