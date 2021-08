São Paulo registra 171 casos da variante Delta do novo coronavírus

As coletas foram feitas pelos institutos Adolfo Lutz e Butantan.

A capital paulista já registra 171 casos da variante Delta do novo coronavírus, segundo coleta feita pelos institutos Butantan e Adolfo Lutz. A prefeitura afirma, no entanto, que o número de casos não aponta para uma curva de crescimento na cidade.

Nesta terça-feira (17), o município vacinou toda a população adulta com pelo menos uma dose. Foram 8.929.953 pessoas imunizadas com a primeira dose e outras 318.498, em dose única. Nesta quarta-feira (18), começa a vacinação dos jovens de 16 e 17 anos com deficiência permanente ou comorbidades, além de grávidas e puérperas dessa faixa etária.

Fonte: Agência Brasil/Foto: Marcelo Peeira/Governo de São Paulo