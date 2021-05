Santa Catarina tem a menor temperatura do ano; termômetros registraram -5,77°C em algumas localidades

No estado, a menor mínima registrada neste ano havia sido em Urupema, na Serra. Na manhã de 28 de abril, a temperatura chegou a -5,41ºC. Não fazia tanto frio no mês passado desde 1955.

Bom Jardim da Serra registrou a menor temperatura de 2021 em Santa Catarina. Os termômetros na cidade marcaram -5,77°C entre 8h e 9h desta quarta-feira (26). Das estações consultadas pela Epagri/Ciram, órgão que monitora o tempo e clima no estado, essa foi a temperatura mais baixa registrada no país.

Além de Bom Jardim da Serra, as temperaturas abaixo de zero foram registradas em Urupema, que começou o dia com -5,72ºC e em Urubici, que registrou -4,89ºC. Na cidade de São Joaquim, além da forte geada pela manhã os termômetros marcaram -2,54ºC.

Fonte: Portal G1/Foto: Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online