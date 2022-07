Quase 1.000 pinos de cocaína são apreendidos em Serrania

Foram encontrados 968 pinos de cocaína divididos em embalagem improvisada.

Redação CSul

Nesta terça-feira (26), durante patrulhamento de rotina militares se depararam com suspeito já conhecido no meio policial por envolvimento com tráfico de drogas, em Serrania. O suspeito estaria carregando uma sacola, e ao perceber que seria abordado, correu e dispensou a sacola em um terreno.

Foram encontrados 968 pinos de cocaína divididos em uma embalagem improvisada. A droga foi apreendida e encaminhada para a delegacia da Polícia Civil.

Buscas foram feitas, mas até a publicação desta matéria o suspeito não foi encontrado.

*Com informações Minas Acontece.