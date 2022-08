Professor de vôlei é preso suspeito de pedofilia, em Itajubá

Homem foi preso suspeito durante evento esportivo em Uberlândia, até o momento foram identificadas três vítimas.

Redação CSul

Nesta terça-feira (16), um professor de vôlei foi preso pela Polícia Civil por suspeita de pedofilia contra alunos de Itajubá. O cumprimento do mandado foi efetuado durante evento esportivo que acontecia em Uberlândia.

A Delegacia de Crimes a Pessoa de Itajubá deu início as investigações após denúncia de uma das vítimas. Foram identificadas três vítimas, através de conversas com as crianças encontradas na casa do suspeito.

De acordo com as informações da policia, o suspeito usaria de seu cargo para prometer oportunidade para os alunos em grandes clubes de vôlei em troca de atos eróticos.

Depois das investigações, a polícia entrou com o mandado de prisão. Ao descobrirem o envolvimento do suspeito o com evento exportivo no Triângulo Mineiro, o mandado de prisão foi solicitado.

O suspeito foi encaminhado até o Presídio de Uberlândia, onde aguarda a transferência para concluir o caso.