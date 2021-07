Posto de combustíveis explode e deixa mortos e feridos em Rio Claro, SP

As chamas teriam sido causadas por um caminhão carregado de um produto inflamável que chegou pegando fogo ao posto. O local também se incendiou e explodiu.

Um posto de combustíveis pegou fogo e explodiu por volta das 18h10 desta quarta-feira (30) na cidade de Rio Claro (SP), a cerca de 180 km de São Paulo. Ao menos quatro pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas, segundo informações da prefeitura.

O estabelecimento fica às margens da rodovia Washington Luís, no km 174. O fluxo na rodovia foi interrompido nas duas faixas por aproximadamente 30 minutos e depois foi liberado.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, nove viaturas foram destacadas para o combate ao fogo. As chamas se espalharam por outros locais no entorno.

Em imagens registradas, é possível observar muitas chamas, sons de explosão e fumaças atingindo grandes alturas. Moradores da região chegaram a sentir tremores.

Fonte: Portal Band/Foto: Guarda Municipal de Rio Claro