Polícia Federal prende suspeito de armazenar pornografia infantil, em Estiva

Suspeito foi preso em flagrante. Homem é suspeito de fazer upload para “nuvem” com imagens de abuso.

Redação CSul / Foto: Polícia Federal

Na manhã desta quinta-feira (7), um suspeito foi preso durante a operação “Ácaro Rajado” realizada pela Polícia Federal, contra pornografia infantil em Estiva.

Mandados foram expedidos pela 35ª Vara Federal na capital mineira. A operação teve como principal objetivo o combate ao abuso sexual infanto-juvenil.

Conforme a Polícia Federal, o suspeito fazia upload para um servidor com imagens e vídeos de abuso de crianças e jovens. Ainda segundo a PF, a suspeita é de que o homem seja o produtor do material.

O suspeito foi preso em flagrante e durante o cumprimento dos mandados o material relacionado ao crime foi encontrado. Foram apreendidos dispositivos eletrônicos, um celular, além de armazenamento utilizados na prática do delito.

O homem foi conduzido para a delegacia de Polícia Federal em Varginha. O suspeito poderá responder crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por armazenar conteúdo explícito envolvendo criança e adolescente.

Caso o suspeito seja condenado, o homem poderá cumprir até quatro anos de reclusão.

Os materiais apreendidos serão analisados, com busca e identificação de vítimas. O suspeito deverá ser encaminhado ao presídio e permanecerá à disposição da Justiça Federal.

*Com informações G1 Sul de Minas