Polícia Civil prende líder de associação criminosa em Pouso Alegre

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na tarde dessa segunda-feira (24/10), um homem, de 41 anos, apontado como líder de uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, em Pouso Alegre, Sul do estado, e região. Com o suspeito, os policiais civis apreenderam R$ 350 mil em dinheiro, encontrado em um veículo.

Após investigações conduzidas por equipe que compõe a Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) em Pouso Alegre, que duraram quase dois anos, um mandado de prisão temporária foi cumprido, com apoio de cães da Ronda Ostensiva com Cães (Rocca) da Polícia Militar, resultando na condução do investigado.

O trabalho de apuração identificou que o homem exercia a função de gerenciar o tráfico, sem ter contato direto com as drogas e tentando não se identificar de forma explícita. Porém, o trabalho da polícia judiciária encontrou elementos claros que ligaram o suspeito à conduta criminosa.

O investigado estava em um sítio na cidade de Silvianópolis, com bens avaliados em mais de R$ 2,5 milhões. Dois veículos foram apreendidos, além de aparelhos celulares.

O homem foi conduzido ao sistema prisional, onde aguarda a conclusão das investigações e fica à disposição da Justiça.

