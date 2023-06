Polícia Civil apreende drogas com adolescente em Campo Belo

Material foi apreendido no bairro Senhor Bom Jesus.

Foto: PCMG

Em ação de combate do tráfico de drogas, na cidade de Campo Belo, Centro-Oeste do estado, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu, com um adolescente de 13 anos, 70 pedras de substância semelhante a crack, oito buchas de substâncias semelhantes a maconha, 47 pinos de substâncias semelhante a cocaína e R$ 717. O material foi apreendido no bairro Senhor Bom Jesus, popularmente conhecido por Cantão, local com intenso comércio de drogas.

A ação foi realizada após um oficial de Justiça, em serviço, ter sido abordado por criminosos, os quais mandaram o servidor público sair do veículo, mostrar os mandados judiciais e justificar sua presença naquele local.

Durante buscas na região, policiais civis avistaram o adolescente comercializando drogas no varejo, dentro de um cemitério. Ao perceber a presença policial, o menor de idade ainda tentou fugir entre os túmulos, porém, foi contido em posse de uma sacola preta contendo drogas e dinheiro.

O adolescente, que já tem anotações por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, foi encaminhado à unidade policial para a formalização dos procedimentos, sendo liberado em seguida.

Fonte: PCMG