PM recupera fiação furtada e prende suspeito no São Geraldo

Suspeito informou vender material por R$15,00 o quilo.

Redação CSul/Foto: CSul.

Nesta quarta-feira (11), a Polícia Militar recebeu denúncia via 190, informando que um indivíduo estaria furtando fiação na Avenida Almirante Barroso, bairro São Geraldo, em Varginha.

As guarnições se depararam com o suspeito ainda sobre a escada, cortando o cabo com um alicate de corte.

Mais cedo, ele teria tentado furtar fiação na Rua José Gonçalves Pereira, no bairro Vila Pinto, mas com a chegada da viatura, fugiu deixando cerca de 20 metros de cabos para trás.

A perícia técnica compareceu e realizou os trabalhos e o suspeito informou que vende por R$ 15 o quilo de cobre para empresas de reciclagem da cidade.

Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de plantão, onde o flagrante foi ratificado.