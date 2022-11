PM prende suspeito e apreende arma de fogo, após denúncia feita em Três Pontas

Homem afirmou possuir um revólver calibre 32 em sua casa.

Foto: Polícia Militar.

Durante patrulhamento preventivo em Três Pontas nessa quinta-feira (17), uma equipe policial recebeu denúncia, às 18h40min, de que um indivíduo seguia num veículo Ford/Fusion preto, com um adesivo no para-brisa, portando uma arma de fogo, nas imediações da Avenida Ipiranga.

Foi iniciado o rastreamento pela citada via e adjacências, sendo que o veículo foi visto estacionado na Rua Cônego José Maria, com seu motorista no interior.

O suspeito de 34 anos foi abordado e nada de ilícito foi encontrado consigo nem no interior do veículo, porém, ele afirmou possuir um revólver calibre 32 em sua casa, localizada à Rua José Caxambu, bairro Boa Vista, onde a arma foi localizada, estando municiada com 02 cartuchos intactos do mesmo calibre.

Ele foi então preso e levado para a delegacia de plantão, junto com o material apreendido, à disposição da justiça.

Fonte: Polícia Militar.