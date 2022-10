PCMG cumpre mandados de busca e apreensão, em Três Corações

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência dos investigados.

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com apoio da Polícia Militar, realizou, na última sexta-feira (7), a operação Repressão, que investiga o tráfico de drogas no bairro Vila Gesse, em Três Corações, Sul do estado. Segundo apurado, uma organização criminosa vem praticando vários crimes, como porte e posse ilegal de armas de fogo, homicídios e intenso tráfico de drogas. Os líderes do grupo estariam usando também menores para essas práticas ilícitas.

Durante a ação foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência dos investigados, sendo dois deles adolescentes de 16 anos, e os outros dois de 28 e 36 anos.

Na operação foram apreendidas 58 pedras de crack embaladas e prontas para venda, duas porções de maconha, dois rádios comunicadores, celulares, R$ 883 em dinheiro, seis comprovantes de depósito bancário no valor aproximado de R$10 mil, um cartão de banco e folhas com anotações.

Os menores assumiram a propriedade da droga, enquanto os adultos ficaram em silêncio. Os envolvidos foram encaminhados, em flagrante, para a delegacia de plantão para demais providências legais cabíveis.

A investigação continua. A ação foi realizada pelas equipes de Tóxicos e de Homicídios da Delegacia Regional em Três Corações.

Fonte: Polícia Civil de Minas Gerais