Operação em Unaí resulta em prisão de grupo investigado por homicídio

Quatro pessoas foram presas, sendo dois detidos na divisa com o Paraguai, um em Unaí e outro em Águas Lindas de Goiás.

Foto: Divulgação PCMG.

Em Unaí, região Noroeste do estado, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com apoio da Polícia Federal e das polícias militares de Minas Gerais e de Goiás, deflagrou a operação Guerra de Sangue. A ação teve como alvo um grupo investigado por homicídio e dupla tentativa de homicídio, crimes ocorridos nas proximidades de uma penitenciária, área de segurança estatal, no dia 21 de agosto deste ano.

Durante a operação, quatro pessoas foram presas, sendo dois detidos na divisa com o Paraguai, um em Unaí e outro em Águas Lindas de Goiás. Os policiais ainda apreenderam quatro veículos utilizados nos crimes de homicídio e tráfico de drogas, mais de 12 quilos de cocaína e pasta base, uma pistola calibre 380, dinheiro em espécie, balança de precisão e documentos que demonstram o vínculo entre os envolvidos (como comprovantes de depósitos em dinheiro).

A investigação, coordenada pela equipe da PCMG em Unaí, resultou na identificação de uma estruturada organização criminosa envolvida em diversas infrações penais, como furtos e roubos de veículos automotores, tráfico de drogas em larga escala, homicídios e lavagem de dinheiro. O grupo supostamente teria atuação nos estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e também no Distrito Federal.

Fonte: PCMG