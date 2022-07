Mulher fica ferida após cair em rampa de voo livre, em Poços de Caldas

Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para à Santa Casa.

Redação CSul / Foto: Corpo de Bombeiros

Nesta quinta-feira (13), uma turista de São Paulo ficou ferida após cair em vala na rampa de voo livre, em Poços de Caldas. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para à Santa Casa.

Segundo informações, a mulher havia caído no local quando descia por uma trilha, momento quando o instrutor de paraglider acionou os bombeiros.

A vítima estava caída no local do acidente, e estava sendo socorrida por pilotos e familiares, ao ser atendida pelos militares, a vítima se queixava de dores fortes no quadril.

Após ser estabilizada e imobilizada pelo Corpo de Bombeiros, a vítima foi levada à Santa Casa de Poços de Caldas para atendimentos médicos.

*Com informações G1 Sul de Minas