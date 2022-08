Mulher é presa suspeita de incendiar imóvel; chamas deixam uma vítima fatal

Homem foi encontrado morto no banheiro.

Redação CSul

Nesta terça-feira (2), um homem morreu vítima de um incêndio que atingiu um imóvel no bairro Novo Horizonte, em Passos. A proprietária da residência teria dado início as chamas, a mulher foi presa e encaminhada à delegacia.

Conforme a polícia, a suspeita informou que estaria no imóvel com a vítima e outras duas pessoas, eles estariam fazendo uso de drogas e bebida alcoólica.

De acordo com relatos de testemunhas à polícia, a suspeita teria ameaçado incendiar o imóvel após um desentendimento com a vítima. A mulher já teria histórico de colocar fogo no próprio imóvel em outras ocasiões.

O Corpo de Bombeiros controlou as chamas, na sequência entraram no imóvel e encontraram o corpo do homem no banheiro, já sem vida. A vítima teria falecido por asfixia.

O isqueiro foi apreendido. A suspeita foi presa e encaminhada à delegacia, na sequência foi transferida para o Presídio Feminino de Botelhos.