Mulher é internada em estado grave após ser espancada por namorado em Campo Belo

Vítima foi transferida para hospital em Divinópolis.

Redação CSul

Na madrugada do último sábado (23) para domingo (24), uma mulher de Campo Belo foi internada em estado grave em um hospital de Divinópolis, após ser espancada pelo namorado.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima de 24 anos foi encaminhada ao CTI da Santa Casa de Campo Belo, no dia do ocorrido e na segunda-feira (25) foi transferida para Divinópolis.

A irmã do suspeito acionou os militares. Vizinhos teriam visto o suspeito arrastando a mulher inconsciente dentro de um imóvel.

De acordo com a irmã do homem, ele já seria conhecido por sua agressividade.

O homem e a vítima teriam dado início ao relacionamento quando ele saiu da cadeia. A mulher já teria sido vítima de agressões em outras ocasiões.

O suspeito chegou a fugir, mas foi preso ainda no domingo (24).