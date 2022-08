Mulher é internada após receber oito golpes de faca, em Ilícinea

Suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima.

Redação CSul

Nesta terça-feira (2), uma mulher foi esfaqueada oito vezes no quarto de sua residência, em Ilicínea. O suspeito de ter desferido os golpes é o ex-companheiro da vítima, após o crime o suspeito teria conseguido fugir do local.

Conforme a polícia, o crime teria sido motivado pela guarda da filha adolescente de ambos. Ainda de acordo com a polícia, a mãe da adolescente não permitia a aproximação do homem, já que ele seria suspeito de abusar de uma outra filha do casal.

Ainda de acordo com boletim de ocorrência, os policiais teriam encontrado a mulher no quarto, a filha teria informado que o pai seria o autor.

A vítima foi socorrida pela polícia até o pronto-socorro daquela cidade. A mulher tinha ferimentos nos braços e rosto.

De acordo com o relatado a polícia, a vítima estaria separada do suspeito há anos. O homem estaria ameaçando ela e a filha.

O suspeito estaria dizendo para a filha viver na casa dele, contudo a mãe não autorizou, visto que o suspeito possuiria b.o por abusos sexuais, agressões e tortura cometidos contra a própria filha de 17 anos.

A vítima permanece internada no hospital. O homem segue foragido.

O caso será investigado pela Polícia Civil.