MPMG cumpre mandado de busca e apreensão em casa de ex-Diretora de Escola Estadual em Camanducaia

Foto: CSul

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Promotoria de Justiça de Camanducaia e da Coordenadoria Regional de Defesa do Patrimônio Público do Sul de Minas Gerais, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Pouso Alegre, cumpre nesta manhã mandado de busca e apreensão no endereço de ex-diretora da Escola Estadual Verner Grinberg, em Monte Verde, Sul do Estado.

Segundo as investigações, que tiveram início no mês de março deste ano, a profissional da educação teria, em tese, desviado mais de R$ 300 mil de verbas públicas destinadas à Caixa Escolar. Estes valores, oriundos de convênios firmados com o Estado de Minas Gerais, seriam empregados em diversas ações, como reformas de acessibilidade, merenda escolar e compra de mobiliário.

Contudo, os indícios colhidos até o momento indicam que foram indevidamente remetidos para a conta bancária da então diretora. Em razão destes fatos, a Justiça recebeu a denúncia do Ministério Público pela prática do crime de Peculato (art. 312 do Código Penal), por 93 vezes. Agora, os fatos serão apurados judicialmente, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. A hoje ex-diretora também poderá responder pela prática de ato de improbidade administrativa.

Além disso, o Poder Judiciário decretou a medida cautelar necessária para que os valores que supostamente foram desviados pela profissional em razão do cargo sejam ressarcidos ao erário do Estado de Minas Gerais, de forma a se evitar o prejuízo no desenvolvimento das atividades escolares.

Fonte: MPMG