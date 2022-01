Movimentação no porto de Santos bate recorde com impulso da soja e fertilizantes

O total de cargas escoadas pelo porto atingiu um recorde de 147 milhões de toneladas em 2021, uma alta de 0,3% acima do verificado em 2020.

O porto de Santos encerrou o ano de 2021 com novo recorde de movimentação de cargas, atingindo 147 milhões de toneladas, 0,3% acima do verificado em 2020. Os aumentos na movimentação de contêineres, soja e fertilizantes foram determinantes para esse resultado.

As cargas de importação se sobressaíram no porto de Santos com aumento de 10,4%, somando 43,9 milhões de toneladas. Já as cargas de exportação apresentaram redução de 3,5%, atingindo 103,1 milhões de toneladas.

As cargas conteinerizadas mostraram um expressivo crescimento de 14,2%, ampliando a movimentação para 4,8 milhões de TEU (contêiner padrão de 20 pés), fruto dos fortes e consecutivos aumentos mensais durante o ano. No mês de dezembro, o Porto de Santos também registrou a melhor marca mensal da história para essa carga: 452,6 mil TEU, alta de 3,5% ante dezembro de 2020.

Com isso, no acumulado dos últimos 12 anos o porto de Santos cresceu a uma taxa anual composta acima da média do PIB para o período. De 2009 a 2021, o crescimento anual de tonelagem no porto de Santos foi de 4,9%, já a taxa dos contêineres avançou 6,6%. No mesmo intervalo, o PIB brasileiro cresceu em média 1,1% ao ano – levando em consideração a expectativa mais atualizada do PIB para 2021, de 4,51%.

A soja em grãos a granel também se destacou ao elevar sua movimentação no porto em 10,5% sobre o ano anterior, atingindo 23,3 milhões de toneladas, mostrando o potencial do agronegócio. Os fertilizantes encabeçaram o ranking das cargas de importação, crescendo 21,5% e somando 8 milhões de toneladas.

O diretor-presidente da Santos Port Authority (SPA), Fernando Biral, destaca o bom desempenho mesmo em meio à pandemia da covid-19, “reflexo do potencial e atratividade do Porto de Santos no processo de desestatização. O Porto não para de crescer e aprimorar suas operações, atraindo cada vez mais cargas e mantendo-se na vanguarda no cenário portuário nacional.”

Já o diretor de Operações, Marcelo Ribeiro, alerta para a necessidade de novas infraestruturas para as operações de contêiner. “Nossa capacidade atual é de 5,3 milhões de TEU. A SPA, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e o Ministério da Infraestrutura (Minfra) já estão preparando o leilão de nova área para operação de contêineres, o STS 10, que deve ocorrer no segundo semestre deste ano”, explica Ribeiro.

Ribeiro acrescenta a importância de se ampliar a capacidade também para os fertilizantes. “O STS 53 é determinante para que Santos disponibilize infraestrutura adequada à demanda para essa carga. Hoje não conseguimos atender, na totalidade, o volume de fertilizante de nossa área de influência, por falta de capacidade instalada”, afirma.

Os embarques de óleo combustível, que somaram 2,9 milhões de toneladas (+32,4%), e de sucos cítricos, com 2,3 milhões de toneladas (+11,9%), bem como as descargas de trigo, 1,3 milhão de toneladas (+21,4%), foram destaques na movimentação de 2021. Já o açúcar e o milho apresentaram redução de, respectivamente, 14,6%, atingindo 20,6 milhões de toneladas, e 37,9%, chegando a 9,0 milhões de toneladas.

Atracaram no porto de Santos no último ano um total de 4.856 navios. Esse número ficou 1,0% abaixo de 2020. A redução no número de navios aliada ao aumento na movimentação de cargas caracterizam a vinda para Santos de navios de maior porte que permitem uma melhor performance operacional e aumento da produtividade.

Corrente de comércio do porto

A participação acumulada de Santos na corrente comercial brasileira ficou no patamar de 27,0%. Cerca de 25,3% das transações comerciais com o exterior que passaram pelo Porto de Santos tiveram a China como país parceiro. São Paulo permanece como o Estado com maior participação nas transações comerciais com o exterior, via Santos, com 56,5%.

Fonte: Canal Rural/Foto: Divulgação Porto de Santos