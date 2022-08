Motorista fica gravemente ferido após caminhão tombar, em Alfenas

Outras duas vítimas foram resgatadas em estado estável de saúde.

Redação CSul / Foto: Corpo de Bombeiros

Nesta quinta-feira (18), três pessoas ficaram feridas após um caminhão tombar em uma curva na MG-179, em Alfenas. A ocorrência foi registrada sentido ao Bairro Caianas, o veículo estava carregado com placas de gradil.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, entre as vítimas estavam dois passageiros em estado estável e o motorista que foi socorrido em estado grave pela equipe do Samu.

O helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros se deslocou até o local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos passageiros estava com o membro inferior sob as ferragens. Os militares realizaram o desencarceramento da vítima em trabalho conjunto com a equipe do Batalhão de Operações Aéreas de Varginha (BOA).

O motorista foi conduzido pelo Batalhão de Operações Aéreas até o aeroporto de Alfenas, e na sequência foi encaminhado para o hospital, as demais vítimas foram transportados pelo SAMU ao hospital.