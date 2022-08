Motorista de app escapa de tentativa de roubo, em Pratápolis

Condutor do veículo de aplicativo conseguiu fugir, porém suspeitos levaram veículo que estava no local.

Redação CSul

Na noite da última terça-feira (9), imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que suspeitos tentam roubar um carro de app em um posto de combustíveis, no Bairro Três Fontes, em Pratápolis.

Os passageiros, três homens e uma mulher, que faziam uso do carro de aplicativo teriam descido do veículo no posto de combustíveis e tentado executar o crime. Contudo, o motorista conseguiu fugir.

Ainda conforme imagens da câmera, um dos suspeitos teria tentado disparar contra o carro. Na sequência, os suspeitos teriam levado um outro veículo que estava no posto e seguido sentido Passos.

De acordo com informações da Polícia Militar, os suspeitos teriam perdido documentos no local. Os indivíduos estariam hospedados em um hotel em Itaú de Minas.

A Polícia Militar realiza buscas para localizar os envolvidos.