Motociclista morre após colidir em carro

Redação CSul

Na noite deste domingo (24), um homem de 33 anos sofreu um politraumatismo após um acidente de trânsito, em Pouso Alegre. O corpo foi sepultado na tarde desta segunda-feira (26), em Espírito Santo do Dourado.

A vítima trabalhava em uma empresa de produção de morangos, e ficava encarregado de horticultura. De acordo com a Polícia Militar, a moto em que ele estava pilotando colidiu com um Jeep Compass em um cruzamento.

O motorista fugiu do local do acidente sem prestar socorro à vitima. Com o impacto da batida, o corpo do motociclista foi arremessado contra a parede de um edifício.

Segundo a família da vítima, ele passou por uma cirurgia mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

*Com informações G1 Sul de Minas.