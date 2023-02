Motociclista fica ferido após colisão com carro, em Alfenas

Ocorrência foi registrada no Bairro Pinheirinho.

Redação CSul / Foto: Corpo de Bombeiros

No último sábado (25), o Corpo de Bombeiros atendeu um acidente envolvendo uma moto e um carro na Avenida Jovino Fernandes Salles, no bairro Pinheirinho em Alfenas. O motociclista estava conduzindo sua motocicleta no local e de acordo com testemunhas, um carro teria fechado o motociclista, fazendo com que a vítima colidisse frontalmente em poste de via pública.

O condutor do carro evadiu do local.

A vítima permaneceu no chão até a chegada dos Bombeiros. A equipe de resgate encontrou o motociclista com diversos ferimentos faciais e bastante confuso.

Foram realizados curativos na região da face e procederam com procedimentos de preservação da região cervical.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Alzira Velano pela Unidade de resgate do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar foi acionada e está apurando o caso.

*Com informações CBMMG