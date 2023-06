Jovem leva enxadada ao tentar defender mãe de agressões, em Poços de Caldas

Vítima teve as mãos e o rosto feridos.

Redação CSul / Foto: CSul

No último domingo (4), um jovem levou um golpe de enxada de seu padrasto após ele tentar defender a mãe de violência doméstica no Bairro Chácara, em Poços de Caldas. Conforme a PM, o suspeito fugiu e não foi preso.

Os policiais ao chegarem na R. Francisco Cassiano da Silveira, encontraram a vítima e a mãe que, relatou que o suspeito teria passado quatro meses preso por violência doméstica. Segundo ela, desde que o suspeito foi liberado, ele teria voltado a incomodá-la e passou a ficar na casa dela.

A mulher e os filhos teriam tido a vida ameaçada.

Conforme relatado em b.o, o suspeito teria agredido a mulher e segurado os pulsos dela com força. Tentando defender a mãe, o jovem teria entrado na situação e foi atingido com uma enxada, a vítima sofreu ferimentos no rosto e nas mãos.

Ele também apresentava sangue na cabela e roupas. A mulher informou ter efetuado b.o no último sábado (3). Eles descartaram atendimento médico e receberam orientação para buscar medidas protetivas.

O suspeito teria fugido ao perceber a chegada da PM. O homem se escondeu em um chácara. A PM ainda busca pelo homem.