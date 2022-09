Jovem foi apreendido com crack e outras drogas, em Poços de Caldas

Materiais foram apreendidos e levados para a delegacia do município.

Redação CSul / Foto: Polícia Militar.

Neste domingo (18), um jovem foi apreendido por suspeita de posse de drogas no bairro Jardim Quissisana, em Poços de Caldas. De acordo com a Polícia Militar, o jovem teria dito que estaria comercializando as drogas.

Foram localizadas com ele 59 pedras de crack, 38 buchas e dois tabletes de maconha, além de 11 papelotes 21 grandes pinos de cocaína e 63 pequenos.

O jovem foi encaminhado a delegacia do município.